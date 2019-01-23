Володин поручил Слуцкому потребовать от Кардина снятия санкций с Резника

Москва, , 10:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому (ЛДПР) потребовать от сенатора США Бена Кардина отозвать все его инициативы в отношении депутата Госдумы Владислава Резника («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

Национальный суд Испании вынес оправдательный приговор Владиславу Резнику и другим фигурантам так называемого «дела о русской мафии».

«Решение вступило в законную силу, обвинение Владислава Матусовича Резника в Испании и сказки о русской мафии стало основании для санкций в отношении его в США — с таким докладом выступил Кардин», — отметил Володин в ходе пленарного заседания.

В связи с этим спикер Госдумы дал поручение Слуцкому.

«Давайте попросим Слуцкого направить претензии Кардину и потребовать от него отзыва всех инициатив, извиниться перед Резником, учитывая, что в силу вступило судебное решение, и если судебное решение все-таки что-то значит, то он обязан извиниться перед нашим коллегой», — заявил Володин.

При этом спикер Госдумы считает правомерным возможное требование Резника о возмещении морального вреда.

Володин попросил Слуцкого предпринять усилия для обеления имени Резника.

«Вот эти разговоры о русской мафии и о том, что у нас все не так обстоит, как в США, носят надуманный характер. Хотел бы, чтобы вы, Леонид Эдуардович, своей пробивной силой и возможностями постарались сделать так, чтобы честное имя нашего коллега зазвучало в США», — заявил Володин.

Дело «русской мафии» в Испании расследовалось с 2008 года. Тогда группу граждан РФ арестовали по подозрению в причастности к так называемой Тамбовской ОПГ, вменяли отмывание денег, полученных преступным путем, на территории Испании. Следствие заявляло, что русские мафиози отмывали доходы от торговли оружием и наркотиками. Теперь все 17 фигурантов уголовного дела, длившегося почти 11 лет, смогут подать иски на следственные органы о возмещении ущерба и имеют большие шансы их выиграть.