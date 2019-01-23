Джакарта продолжит финансировать БАПОР — глава МИД Индонезии

Нью-Йорк, США, , 10:34 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на встрече с послом Палестины при ООН Риядом Мансуром в Нью-Йорке (США) подтвердила приверженность Индонезии продолжать вносить свой вклад в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает 23 января Antaranews.

Министр иностранных дел Ретно Марсуди объяснила, что роль этого органа ООН необходимо улучшить, учитывая, что власти США приняли решение прекратить финансирование помощи БАПОР в сентябре 2018 года.

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«Индонезия готова внести свой вклад в БАПОР, по крайней мере, столько, сколько мы внесли в 2018 году», — отметила глава МИД Индонезии.

В свою очередь посол Палестины при ООН заявил, что его страна высоко ценит позицию правительства Индонезии в отношении палестинского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года правительство Индонезии выделило средства в размере 200 тыс. долларов США или около 2,9 млрд рупий для помощи палестинским беженцам в рамках БАПОР.

Подробности: Индонезия пожертвовала $200 тысяч палестинским беженцам