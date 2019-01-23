За пост президента Украины будут бороться около 40 кандидатов — эксперт

Киев, , 10:39 — REGNUM В выборах президента Украины будет участвовать около 40 кандидатов, заявил политолог Кирилл Молчанов 22 января во время пресс-конференции в издании Golos.ua.

Он отметил, что такое обилие кандидатов связано с отсутствием пары фаворитов:

«Есть Юлия Тимошенко, которая попадает во второй тур, а второе место разыгрывается. От трёх до пяти человек вполне могут занять второе место и оказаться во втором туре», — объяснил политолог.

Молчанов также охарактеризовал действия команды президента Петра Порошенко:

«Пока что команда Порошенко делает практически всё то же, что делала команда Ющенко и, по сути, уверенно идёт тем же путём».

Политолог объяснил, что если предвыборная программа Тимошенко хоть как-то связана с экономическим состоянием Украины, то «коньком» Порошенко стали гуманитарные вопросы — вера, язык, то есть то, что не так важно для обычного избирателя.

Молчанов также рассказал, что скупка голосов избирателей не сможет изменить ситуацию в пользу Порошенко:

«Для успешной скупки нужна поддержка на местах в виде не только главы райадминистрации, но и наличие местного начальника милиции, а Аваков (министр внутренних дел Украины Арсен Аваков — ИА REGNUM ) как раз занимает позицию немного противоположную к президенту и в целом не очень хочет участвовать в его махинациях», — рассказал он.

Политолог признал, что возможно организовать скупку голосов в масштабе мажоритарного округа, но не в рамках всей страны.

«В случае с тем, как работает команда Порошенко это не сработает в принципе. Деньги просто не дойдут до избирателей и будут освоены на разных уровнях», — рассказал Молчанов.

По мнению эксперта, Пётр Порошенко не может поднять свой рейтинг, поэтому он всячески пытается раздробить рейтинг своих оппонентов, и наличие множества кандидатов в президенты ему на руку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Добродомов заявил, что принцип заработка на политике за 27 лет привёл Украину к очень печальным результатам. Он также напомнил избирателям, что силы, которые заплатят за их голоса, потом возьмут обратно потраченные деньги, причём с самих же избирателей.

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