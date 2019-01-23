Правительство Японии оценило переговоры Путина и Абэ

Токио, , 10:22 — REGNUM Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 22 января в Кремле стали «отличным стартом» для отношений двух стран в 2019 году. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга 23 января в ходе регулярной пресс-конференции в Токио.

Он подчеркнул, что российский и японский лидеры провели конструктивные переговоры по различным сферам отношений Москвы и Токио. Также было дано указание продвигать диалог о мирном договоре на уровне глав внешнеполитических ведомств и спецпосланников.

Говоря о мирном договоре, Суга подчеркнул, что это не столь простая проблема, которую можно решить после нескольких встреч. Таким образом, он дал понять, что на заключение договора потребуется время.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Япония не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны, что омрачает двусторонние отношения. Япония претендует на ряд Курильских островов, тогда Россия настаивает на суверенитете этих территорий.

Владимир Путин по итогам переговоров заявил, что впереди у Москвы и Токио «кропотливая работа для выхода на взаимоприемлемое решение».

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