В Заксобрании Прикамья освободился один мандат

Пермь, , 10:20 — REGNUM В Законодательном собрании Пермского края стал вакантным мандат в фракции «Единой России». Александр Борисов назначен на должность заместителя председателя краевого правительства и будет курировать сферу территориального развития.

По данным издания «Коммерсантъ», освободившийся депутатский мандат может перейти заместителю председателя региональной общественной палаты Марии Коноваловой. Она является следующей по списку «Единой России» в региональной группе №16 (Губахинская).

Сама Коновалова отметила, что не против работы в краевом парламенте. Но решение должно быть не личным, а командным. Вопрос о передаче мандата Борисова, скорее всего, будет решаться на конференции партии в конце января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 23 января уволен по собственному желанию заместитель председателя правительства пермского края Роман Кокшаров. Его должность предложили Александру Борисову, который является заместителем председателя по инфраструктуре Заксобрания.

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