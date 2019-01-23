Вице-канцлер Австрии призвал прервать молчание о преступлениях мигрантов

Вена, , 10:27 — REGNUM С начала января в Австрии произошло несколько резонансных убийств женщин, ответственность за которые возлагается на их партнеров. Двум жертвам было менее 16 лет. Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе видит комплексную проблему насилия, причина которой заключается в миграции людей из стран других культур в Западную и Центральную Европу.

«Драма. Уже пятое ужасное убийство женщины в этом, 2019 году, четвертое с миграционным фоном (Сирия, Турция, Эфиопия, Македония). В первую очередь эти убийства являются проблемой культуры, миграции и интеграции», — написал Штрахе в Twitter 22 января, комментируя новость газеты Heute об убийстве замужней женщины в городе Тульн.

«Мы должны и сделаем все возможное для того, чтобы преступники-мигранты были вывезены за пределы страны как можно скорее. Таким людям нет места в Австрии!» — писал он ранее.

Как сообщает портал Journalisten Watch, тема нападений на женщин обсуждалась 19 января на новогоднем заседании Австрийской партии свободы, лидером которой является Штрахе. Вице-канцлер потребовал, чтобы перестал замалчиваться факт, что убийства совершаются приезжими.

«Было бы совершенно неправильно говорить о росте насилия среди австрийцев», — подчеркнул он.

Штрахе возложил ответственность за насилие на тех европейских политиков, кто приветствовал миграционную волну в 2015 году. В новом году он будет добиваться законодательного запрета «политического ислама» в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в австрийском городе Винер-Нойштадт сотни жителей приняли участие в траурном марше в память о погибшей 16-летней девушке, по подозрению в убийстве которой арестован ее друг-мигрант. Участники марша собрали подписи под петицией с требованием ужесточить правила депортации мигрантов из Австрии.

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