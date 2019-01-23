Среда, 23 Января 2019 года
10:05:38 МСК

Индонезийский павильон открылся в кулуарах форума в Давосе

Политика

В кулуарах ежегодного форума правительство Индонезии открыло «индонезийский павильон», чтобы убедить зарубежных инвесторов инвестировать в экономику страны

Давос, Швейцария, 23 января 2019, 10:05 — REGNUM  Координационный совет по инвестициям Индонезии полон решимости убедить зарубежных инвесторов инвестировать в страну на мероприятии Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), сообщает Antaranews.

В кулуарах ежегодного форума правительство Индонезии открыло «индонезийский павильон» для обеспечения позитивного имиджа и развития экономических связей путем распространения информации о последних событиях в Индонезии.

«Одна из целей правительства Индонезии заключается в том, чтобы убедить зарубежных инвесторов инвестировать в экономику страны на фоне торговой войны между США и Китаем, выборов в стране и колебаний мировых цен на нефть, которые влияют на индонезийскую рупию», — заявил глава координационный совет по инвестициям Индонезии Томас Лембонг.

Сообщается также, что мероприятия в павильоне Индонезии состоят из выступлений на уровне министров, групповых обсуждений и встреч в формате «с глазу на глаз».

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирного экономический форум в Давосе продлится до 25 января 2019 года. Основной темой ежегодного форума стала «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции».

Читайте также: Госсекретарь США: «Мы живем в интересные времена»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Всемирный экономический форум в Давосе — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить