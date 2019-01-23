Индонезийский павильон открылся в кулуарах форума в Давосе

Давос, Швейцария, , 10:05 — REGNUM Координационный совет по инвестициям Индонезии полон решимости убедить зарубежных инвесторов инвестировать в страну на мероприятии Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), сообщает Antaranews.

В кулуарах ежегодного форума правительство Индонезии открыло «индонезийский павильон» для обеспечения позитивного имиджа и развития экономических связей путем распространения информации о последних событиях в Индонезии.

«Одна из целей правительства Индонезии заключается в том, чтобы убедить зарубежных инвесторов инвестировать в экономику страны на фоне торговой войны между США и Китаем, выборов в стране и колебаний мировых цен на нефть, которые влияют на индонезийскую рупию», — заявил глава координационный совет по инвестициям Индонезии Томас Лембонг.

Сообщается также, что мероприятия в павильоне Индонезии состоят из выступлений на уровне министров, групповых обсуждений и встреч в формате «с глазу на глаз».

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирного экономический форум в Давосе продлится до 25 января 2019 года. Основной темой ежегодного форума стала «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции».

Читайте также: Госсекретарь США: «Мы живем в интересные времена»