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Назарбаеву предложили создать «министерство маркетинга» в Казахстане

Политика

В рамках проекта планируется провести ребрендинг республики на мировой арене

Назарбаеву предложили создать «министерство маркетинга» в Казахстане
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев

Астана, 23 января 2019, 09:47 — REGNUM  Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву предложили запустить проект под названием «министерство маркетинга Республики Казахстан». Соответствующее предложение сделал предприниматель Расул Абдуллаев на церемонии открытия года молодежи в Казахстане, сообщает 23 января агентство «Казинформ».

В рамках проекта планируется провести ребрендинг республики на мировой арене. Абдуллаев добавил, что команда проекта может стать основой для развития PR-служб во всех ведомствах и популяризации государственной программы «Рухани жангуры» за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в выставочном комплексе ЭКСПО-2017 в Астане началась церемония открытия года молодежи в Казахстане с участием президента республики Нурсултана Назарбаева.

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Политическая жизнь Казахстана
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