Правительство Украины прекратит действие ряда соглашений с СНГ — СМИ

Киев, , 09:41 — REGNUM На предстоящем заседании правительства Украины будет рассмотрен вопрос о прекращении действия некоторых соглашений, заключённых в рамках СНГ, сообщило 23 января информационное агентство «Украинские новости».

Планируется также рассмотреть вопрос о присоединении Украины к конвенции о европейском институте леса, а также о повышении окладов научно-педагогическим работникам, и ряд других.

Заседание начнётся в 12:00 мск.

Напомним, в 1991 году Украина подписала соглашение о создании СНГ, однако не ратифицировала устав СНГ в парламенте. В мае 2018 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о прекращении действия нескольких договоров в рамках СНГ, заявив, что его страна «движется в Европу».

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