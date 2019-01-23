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Правительство Украины прекратит действие ряда соглашений с СНГ — СМИ

Политика

Также на заседании рассмотрят вопрос о повышении зарплат учителям и учёным

Киев, 23 января 2019, 09:41 — REGNUM  На предстоящем заседании правительства Украины будет рассмотрен вопрос о прекращении действия некоторых соглашений, заключённых в рамках СНГ, сообщило 23 января информационное агентство «Украинские новости».

Планируется также рассмотреть вопрос о присоединении Украины к конвенции о европейском институте леса, а также о повышении окладов научно-педагогическим работникам, и ряд других.

Заседание начнётся в 12:00 мск.

Напомним, в 1991 году Украина подписала соглашение о создании СНГ, однако не ратифицировала устав СНГ в парламенте. В мае 2018 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о прекращении действия нескольких договоров в рамках СНГ, заявив, что его страна «движется в Европу».

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Политическая жизнь Украины
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