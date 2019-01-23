Сальвини призвал народ Франции «проучить ужасного» Макрона на выборах

Рим, , 09:40 — REGNUM Министр внутренних дел и вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выступил с критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона в прямой трансляции со своего аккаунта Facebook 22 января.

Сальвини подчеркнул, что Макрон «много говорит, но добивается немногого».

«Он дает уроки щедрости, а сам затем отправляет тысячи мигрантов на границе обратно в Италию», — сказал итальянский политик.

Сальвини выразил надежду, что жители Франции «проучат своего ужасного президента» на грядущих выборах в Европейский парламент, которые пройдут в мае этого года.

Реакция от правительства Франции не заставила себя ждать. Почти сразу свой ответ на выступление Сальвини опубликовала французский министр по европейским делам Натали Луазо.

«У французов уже был выбор между М. Ле Пен и Э. Макроном, и они его сделали. Маттео Сальвини оскорбляет французов. Что это дает итальянцам? Ничего. Меняет ли это политическую ситуацию во Франции? Нет. Тогда что это значит?» — написала она в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе посол Италии во Франции был вызван в министерство иностранных дел в Париже из-за высказываний второго вице-премьера Италии Луиджи ди Майо. Ди Майо обвинил Францию в колониальной политике и разграблении Африки, которые в итоге привели к миграционному кризису.

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