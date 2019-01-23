Новосибирск и Минск хотят запустить предприятие по сборке сельхозтехники

Новосибирск, , 09:33 — REGNUM В Новосибирской области может появиться совместное новосибирско-белорусское предприятие по сборке сельхозтехники. Самоходные косилки, штанговые опрыскиватели и прицепные жатки — вопрос их производства в сибирском регионе рассмотрен в рамках визита официальной делегации Новосибирской области в Белоруссию, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Накануне, 22 января, заместитель новосибирского губернатора Александр Дубовицкий побывал на «Гомсельмаше». С 2010 года в рамках заключённого между этим предприятием и «Коченевским агроснабом» соглашения налажен выпуск прицепных валковых жаток ЖВЗП. Ежегодно новосибисркие сельхозпроизводители получают около 40 единиц техники. Теперь же речь идёт об организации в Новосибирской области совместного предприятия по сборке сельскохозяйственных машин.

Кроме того, представители новосибирской делегации, в том числе представители АПК и науки региона, ознакомились с опытом работы ОАО «Могилевский ленок», которое специализируется на производстве зерна и продукции молочно-мясного скотоводства. На предприятии представлен опыт создания агрогородков. Посетили они и РУСПП «Могилевское Госплемпредприятие», где им продемонстрировали работу ветеринарной службы, в том числе осуществление контроля за оборотом сельскохозяйственной продукции и ветеринарной сертификации, и ОАО «Могилевский мясокомбинат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация Новосибирской области под руководством губернатора Андрея Травникова и с участием мэра Новосибирска Анатолия Локтя отправилась вБелоруссию для участия в четвёртом заседании Совета делового сотрудничества между Новосибирской областью и Белоруссией.

24 января главы города и области встретятся с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирский губернатор и мэр Новосибирска встретятся с Лукашенко