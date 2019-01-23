В Венесуэле в ходе протестов задержаны около 30 человек

Каракас, , 09:24 — REGNUM Около 30 манифестантов были задержаны полицией в районе Либертадор венесуэльской столицы Каракаса. Об этом сообщает издание El Nacional со ссылкой на очевидца событий.

Он рассказал, что вечером 22 января участников протеста попытались разогнать полицейские и бойцы Национальной гвардии. Силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули, позднее на место стычки с полицией прибыли два внедорожника с бойцами спецподразделений.

Очевидец утверждает, что был открыт огонь на поражение, погиб один человек. Еще около 30 человек силовики увезли с собой.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 января в Каракасе и других городах Венесуэлы начались выступления противников президента Николаса Мадуро. Акции протеста запланированы и на 23 января. Сообщалось, что жертвами столкновений стали два человека.

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