Среда, 23 Января 2019 года
09:34:47 МСК

В Венесуэле в ходе протестов задержаны около 30 человек

Политика

Очевидец утверждает, что силовики открыли огонь на поражение

В Венесуэле в ходе протестов задержаны около 30 человек
Jsnake17
Протест по-венесуэльски

Каракас, 23 января 2019, 09:24 — REGNUM  Около 30 манифестантов были задержаны полицией в районе Либертадор венесуэльской столицы Каракаса. Об этом сообщает издание El Nacional со ссылкой на очевидца событий.

Он рассказал, что вечером 22 января участников протеста попытались разогнать полицейские и бойцы Национальной гвардии. Силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули, позднее на место стычки с полицией прибыли два внедорожника с бойцами спецподразделений.

Очевидец утверждает, что был открыт огонь на поражение, погиб один человек. Еще около 30 человек силовики увезли с собой.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 января в Каракасе и других городах Венесуэлы начались выступления противников президента Николаса Мадуро. Акции протеста запланированы и на 23 января. Сообщалось, что жертвами столкновений стали два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Венесуэле растёт количество жертв антиправительственных протестов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Венесуэлы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить