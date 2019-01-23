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Инаугурация президента ДР Конго пройдет 24 января — СМИ

Политика

Предварительная дата инаугурации Феликса Чисекеди — 24 января

Киншаса, 23 января 2019, 09:26 — REGNUM  Демократическая Республика Конго (ДРК) готовится к инаугурации нового президента Феликса Чисекеди, сообщает газета Mtanzania.

По данным издания, предварительная дата инаугурации Чисекеди — 24 января. Ранее церемония инаугурации была запланирована на 22 января, однако представитель союза оппозиции (CACH) заявил, что инаугурация должна пройти в четверг.

Конституционный суд ДРК ранее отверг протесты Мартина Фаюлу, занявшего второе место на выборах и подтвердил право Чисекеди стать президентом.

Танзания, Бурунди, Кения и Сообщество развития Юга Африки (SADC) поздравили нового президента ДРК Феликса Чисекеди.

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