Нью-Йорк, США, , 09:34 — REGNUM Индонезия поддерживает назначение Палестины председателем группы G77 плюс Китай на 2019 год. Об этом, как передает Antaranews, сообщила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди во время встречи с послом Палестины при ООН Риядом Мансуром в Нью-Йорке (США).

«Индонезия поддерживает председательство Палестины в G77», — сказала дипломат.

Случилось так, что 15 января 2019 года Палестина официально стала председателем G77. Избрание Палестины председателем 134 государств-членов группы G77 плюс Китай произошло на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся в середине сентября 2018 года.

Напомним, основанная в июне 1964 года, G77 — это крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН. Хотя Палестина не является полноправным членом ООН, государство признается 136 ее членами.