Курильский вопрос: За спиной Японии стоят США

Якутск, , 09:05 — REGNUM Принимать решения под влиянием сиюминутных обстоятельств нельзя, какими бы трудными ни были эти обстоятельства. Такое мнение высказал бывший сенатор, экс-президент и действующий Госсоветник Якутии Вячеслав Штыров, говоря об обсуждении возможности передачи Курильских островов Японии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Только наивные сладкоголосые люди могут думать, что это внесёт разрядку в напряжённость вокруг нашей страны, — сказал экс-сенатор в интервью интернет-шоу «За углом». — На самом деле для обсуждения этой темы есть внешняя причина. Всё-таки японцы не имеют в полной мере суверенитета, полноты власти, в том числе во внешнеполитических и оборонных вопросах. Это протекторат Соединённых Штатов Америки, и поэтому контроль за проливами, входы в Охотское море — это очень важно для них. Они стоят за японцами сзади и подзуживают их. Всё больше и больше складывается военный альянс Японии с США».

При этом Вячеслав Штыров усомнился в том, что японцы принесут России инвестиции не только на Курилы, а на весь Дальний Восток в целом. «Это по сути дела скрытая продажа, покупка, о которой не говорят открыто», — также отметил он.

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Госсоветник Якутии подчеркнул и то, что японцы владели полноправно всей Курильской грядой вплоть до Камчатки и половиной Сахалина, но не смогли освоить эту территорию — на всём этом архипелаге жили 600 человек, пока там не стали базироваться американские военные, их семьи и обслуживающий персонал.

«Курильские острова превратились в главную базу атаки США. Именно с Курил уходили авианосцы, улетали самолёты, которые бомбили Пёрл-Харбор, Алеутские и Гавайские острова. Американцы создали там военно-морские базы, построили аэродромы, некоторые из них до сих пор остались», — отметил Вячеслав Штыров.

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К желанию японцев освоить Курильские острова он относится скептически, подчёркивая, что население на острове Хоккайдо уменьшается, люди оттуда бегут, потому что считают: там очень плохой климат. Кроме того, по мнению японцев, те отрасли экономики, которые развиты, не дают достаточного дохода.

«Население уменьшается, находится в депрессии — сейчас, будут они там Курилы вам обустраивать», — сомневается экс-сенатор.

Он также обращает внимание на функцию, которые Курильские острова сегодня выполняют в России. По мнению госсоветника Якутии, это в первую очередь оборонный рубеж нашей страны, а также центр рыбной промышленности, возможный центр туризма и научных исследований.

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«Я думаю с чисто конституционной точки зрения, что передать Курилы Японии невозможно без референдума либо изменения Конституции. Другого пути нет. С другой стороны, наша территория в Баренцевом море была передана Норвегии. То есть юристы смогли найти разного рода зацепки, договора, ссылки на морское право, которое якобы выше нашего законодательства, потому что это международный правовой акт. Поэтому существует опасность, что обе палаты парламента проголосуют так, как надо, хотя юридически, на мой взгляд, это невозможно сделать без референдума или изменения Конституции», — также сказал Вячеслав Штыров.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Встреча длилась более трёх часов и, по словам лидеров стран, прошла в позитивном ключе, деловой и конструктивной атмосфере. Во время переговоров стороны подтвердили своё намерение подписать мирный договор.

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