National Interest назвал три шага к успеху на переговорах КНДР и США

Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Многие в Вашингтоне со скептицизмом и даже цинизмом относятся к тому, что второй саммит президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына даст какие-либо конкретные результаты. В конечном счете сам Трамп был вынужден признать данный факт. Тем не менее это не означает, что надежда потеряна, поскольку если принять во внимание ряд простых рекомендаций, можно снизить риск провала и повысить шансы на успех, пишет Дэниэл Р. Депетрис в статье для американского издания The National Interest.

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Автор указывает на три шага, которые необходимо сделать для достижения успеха. Во-первых, переговоры, которые до сего дня были завязаны исключительно на Трампа и Ким Чен Ына, должны становиться более формальными, позволяя участвовать в осмысленном процессе и нижестоящим чинам США и КНДР. Если этого не произойдет и такие эксперты не начнут обсуждать детали проверок ядерных объектов и разоружения, можно ожидать повторения саммита в Сингапуре, только без связанного с историческим характером встречи оптимизма.

Во-вторых, сторонам необходимо быть более гибкими. Так, на данный момент Вашингтон требует от КНДР сделать конкретные шаги в сторону ядерного разоружения, прежде чем можно будет хотя бы начать обсуждение снятия санкций с Пхеньяна.

«По сути, Вашингтон следует болтоновскому подходу во всех аспектах ядерных переговоров: дай мне то, что я хочу, и, может быть, позднее я отплачу добром», — указывает автор, имея в виду советника по национальной безопасности в нынешней администрации Джона Болтона.

Если Белый дом не признает необходимость проведения постепенного курса, в рамках которого один шаг Пхеньяна будет сопровождаться ответным со стороны Вашингтона, переговорный процесс можно считать обреченным на провал.

Наконец, не нужно пытаться заключить прорывное соглашение, при котором руководство КНДР пообещает сразу же уничтожить свой ядерный потенциал. Как Трампу ни хотелось бы такого развития событий, оно крайне маловероятно. Напротив, следующий саммит должен быть посвящен определению ключевых параметров дальнейшего процесса. Например, что конкретно в Пхеньяне понимают под ядерным разоружением, как снятие санкций видят в Вашингтоне, на какие шаги могут пойти обе стороны для продолжения переговоров. Выход за эти рамки может поставить крест на и без того ненадежном переговорном процессе.

Напомним, ранее, выступая с телемостом перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, глава Государственного департамента США Майкл Помпео указал на продуктивный характер переговоров между США и КНДР, подчеркнув, тем не менее, что для достижения цели ядерного разоружения Корейского полуострова необходимо проделать еще большой объем работы.