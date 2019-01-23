Курдская оппозиция в Ираке требует «должность заместителя премьер-министра»

Эрбиль, Ирак, , 08:39 — REGNUM Представители политической партии Иракского Курдистана «Движение за перемены» требуют должность заместителя премьер-министра в новом правительстве автономии, сообщает 23 января Kurdistan.ru.

По мнению представителей оппозиционной политической силы, справедливость требует того, чтобы политические силы, добившиеся серьезных результатов на выборах, получили представительство в правительстве страны.

«Движение за перемены» или «Горран» получило 12 мест в парламенте Иракского Курдистана, заняв, таким образом, третье место, после Демократической партии Курдистана (ДПК), получившей 45 мест и Патриотического союза Курдистана, которому досталось 21 место.

Напомним, по итогам парламентских выборов в курдской автономии главной политической силе региона — ДПК — не удалось занять достаточного количества депутатских кресел для формирования правительства. В настоящее время идут переговоры о формировании коалиции.

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