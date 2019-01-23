В украино-венгерских отношениях видны улучшения — МИД Венгрии

Ужгород, Украина, , 08:21 — REGNUM В двусторонних отношениях Украины и Венгрии наметились положительные изменения, заявил посол Венгрии Иштван Ийдярто во время брифинга в здании Закарпатской областной администрации, сообщило 22 января информационное агентство «Укринформ».

"У нас сложный год позади, но в начале нового года мы хотим отметить положительные сдвиги в отношениях Украины и Венгрии. Мы со своей стороны хотим, чтобы эти положительные сдвиги превратились в позитивный процесс, ведь это не естественно, чтобы Венгрия и Украина не имели хороших отношений», — рассказал он во время брифинга.

Ийдярто отметил, что его страна особенно заинтересована в сотрудничестве с Украиной в транспортной сфере, а также в сфере развития дорожной инфраструктуры. Кроме того, Венгрия готова способствовать евроинтеграции Украины.

Как передавало ИА REGNUM, конфликт между Украиной и Венгрией возник после попытки украинских властей полностью украинизировать образовательный процесс в стране, что нарушило права, в частности, венгерского этнического меньшинства Закарпатья. До тех пор, пока Украина не откажется от дискриминационных законов, Венгрия намерена блокировать сотрудничество комиссии Украина — НАТО.

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