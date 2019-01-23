В Венесуэле растёт количество жертв антиправительственных протестов

Каракас, , 08:11 — REGNUM Начавшиеся протесты в Венесуэле не обошлись без жертв. В настоящее время сообщается уже о двух погибших в ходе протестных акций в Каракасе.

«Нам подтвердили, что в больницу района Катия поступил первый погибший в результате применения огнестрельного оружия во время протестов», — написал депутат оппозиционного парламента Венесуэлы Хосе Мануэль Оливарес в своём Twitter.

https://twitter.com/joseolivaresm/status/1087910878052302848

Позднее в его микроблоге проявилась другая запись, уже с сообщением о второй жертве.

https://twitter.com/joseolivaresm/status/1087925770788446208

О двух погибших в результате протестов сообщил и известный местный журналист Роман Камачо. По его словам, погибла женщина, ещё два человека получили ранения.

Портал El National сообщает, что акции протеста против президента Николаса Мадуро начались в разных городах Венесуэлы в ночь на 23 января. Также сегодня запланировано проведение антиправительственных маршей и акций сторонников действующей власти.

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