Госсекретарь США: «Мы живем в интересные времена»

Давос, Швейцария, , 08:12 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео провел на Всемирном экономическом форуме в Давосе параллель между избранием президента Эммануэля Макрона во Франции и ростом популизма в других странах мира, приветствуя «потрясения», которые он считает «позитивными», сообщает Le Figaro.

«Мы живем в интересные времена», — заявил он по видео-конференц-связи из Вашингтона.

По его словам, во всем мире избиратели пошли по новому пути. В качестве примера Майк Помпео привел Brexit, подъем «Движения пяти звезд» в Италии, выборы крайне правого кандидата Жаира Болсонару в Бразилии и Дональда Трампа в Соединенных Штатах, а также Эммануэля Макрона во Франции.

«По всему миру дуют новые ветра, и главный вопрос заключается в том, предрекают ли они подъем или шторм. По моему мнению, эти потрясения являются позитивным событием», — отметил Майк Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе продлится до 25 января.

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