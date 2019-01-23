Вице-премьер правительства Прикамья отправлен в отставку

Пермь, , 07:57 — REGNUM В Пермском крае Роман Кокшаров с 23 января уволен с поста первого заместителя правительства региона, министра территориального развития. Первое в 2019 году заседание регионального правительства 23 января началось с заявления губернатора Максима Решетникова о кадровых перестановках, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кокшаров отправлен в отставку с формулировкой «по собственному желанию». Как отметил глава Прикамья, вице-губернатор ещё год назад обращался с просьбой уйти на отдых. Однако в крае были запущены процессы объединения территорий, первый этап прошёл, поставленные задачи успешно решены, поэтому сейчас просьба Кокшарова удовлетворена.

Вопросами территориального развития губернатор предложил заняться Александру Борисову («Единая Росссия»), который является депутатом Заскобрания Пермского края.

Министр территориальной безопасности Андрей Ковтун покидает свой пост и переходит в краевую структуру, которая будет заниматься вопросами пожарной безопасности. На должность министра территориальной безопасности назначен Ришат Ибрагимов, ранее замещавший должность заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края