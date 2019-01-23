В Казахстане кандидатов в судьи планируют проверять на полиграфе

Астана, , 08:00 — REGNUM Депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили два законопроекта по вопросу реформирования судебной системы, сообщает 23 января агентство «КазТАГ».

В заключении нижней палаты парламента говорится, что законопроекты направлены на развитие и обновление системы подбора судей, усиление независимости судей и в целом на модернизацию судебной системы.

В частности, планируется упразднить президиумы пленарных заседаний Верховного суда и областных судов. Ликвидируется также институт поручительства для кандидатов на должность судьи областного суда.

Проектами документов предусмотрены условия, при которых лицо не может стать судьей. Кандидатов планируется проверять на полиграфе.

Напомним, 20 декабря 2018 года в министерстве юстиции Казахстана сообщили, что тестирование адвокатов, нотариусов и частных судебных исполнителей будет проходить на платной основе.

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