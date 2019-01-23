Курдские партии достигли прогресса в вопросе формирования правительства

Эрбиль, Ирак, , 07:56 — REGNUM Представители Демократической партии Курдистана (ДПК) и «Движения за перемены» провели встречу по вопросу формирования нового правительства, сообщает 23 января Rudaw.

Стороны подчеркнули, что во время переговоров был достигнут прогресс по основным вопросам.

«Существует понимание по основным пунктам повестки, по плану работы правительства и по его приоритетам», — отметил член политбюро ДПК Хошияр Зебари.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Иракском Курдистане прошли парламентские выборы, победу на которых одержала ДПК, однако политической силе не хватило голосов избирателей для формирования правительства. В настоящее время проходят переговоры о создании коалиции.

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