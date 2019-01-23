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Порядок на выборах президента Украины обеспечат 70 тыс. полицейских — МВД

Политика

Для помощи нацполиции привлекут сотрудников других ведомств

Порядок на выборах президента Украины обеспечат 70 тыс. полицейских — МВД
U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Украинская полиция

Киев, 23 января 2019, 07:51 — REGNUM  В день голосования на выборах президента Украины на каждом избирательном участке будет по два сотрудника правоохранительных органов, заявили в координационном штабе МВД, сообщило 22 января информационное агентство «УНН».

Для обеспечения правопорядка на выборах МВД привлечёт к работе около 70 тыс. сотрудников.

«Нам потребуется помощь национальной гвардии, службы по чрезвычайным ситуациям, пограничной службы и национальной академии внутренних дел», — заявили в пресс-службе нацполиции.

Как передавало ИА REGNUM, президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. На данный момент в центральную избирательную комиссию подали документы 25 кандидатов. 22 января о своём участии в выборах заявила Юлия Тимошенко, которая, согласно опросам, имеет наибольшую поддержку избирателей.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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