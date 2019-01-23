Конгрессмены США запретили Трампу выходить из НАТО

Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Палата представителей США подавляющим большинством голосов поддержала законопроект, запрещающий президенту страны Дональду Трампу использовать средства федерального бюджета для финансирования выхода из Североатлантического альянса. Об этом пишет 23 января Defense News.

По информации издания, за законопроект проголосовали 357 членов палаты представителей, против — лишь 22. В документе американские законодатели подтвердили поддержку вступления в альянс Черногории и призвали остальные страны — члены блока отчислять в бюджет военной организации не менее 2% от ВВП.

Следует отметить, что парламентарии не могут запретить главе Белого дома принять решение о выходе из НАТО, но имеют возможность заблокировать финансирование такого выхода.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что страны — союзники Вашингтона должны платить за обеспечение их безопасности со стороны США.

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