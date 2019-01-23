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Путин и Эрдоган обсудят создание буферной зоны в Сирии

Политика

Также планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества

Москва, 23 января 2019, 07:29 — REGNUM  Сегодня, 23 января, в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля.

Главы двух государств обсудят проблему урегулирования ситуации в Сирии и, в частности, создание буферной зоны на севере этой страны.

Кроме того, Путин и Эрдоган планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Отмечается, что визит с президента Турции Реджепа Эрдогана в Россию — первый зарубежный визит в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на переговорах предложение Анкары по созданию буферной зоны в Сирии.

Подробнее: Путин и Эрдоган обсудят создание буферной зоны в Сирии — МИД РФ

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Война в Сирии
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