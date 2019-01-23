Сергей Фургал расформировал минпромтранс Хабаровского края

Хабаровск, , 07:35 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал расформировал министерство промышленности и транспорта региона. Вместо него в крае появятся два министерства — министерство промышленности и министерство транспорта и дорожного хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Во вновь созданные структуры перейдут сотрудники упраздненного министерства.

Примечательно, что новому министерству промышленности будут переданы полномочия по развитию лесной отрасли края. Ранее это направление находилось в ведении минприроды.

В правительстве края особо подчеркнули, что реформирование министерства промышленности и транспорта и создание новых структур пройдет без увеличения штатной численности. Власти региона убеждены в том, что предпринятая реформа позволит чётко разграничить зоны ответственности, а также наиболее эффективно управлять промышленным и транспортным комплексами края.

Помимо этого, отдельным распоряжением губернатора из минприроды в минсельхоз переданы штат и полномочия по развитию рыбной отрасли края, охране и использованию водных биоресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Сергей Фургал упразднил три министерства в правительстве Хабаровского края. Под сокращение попали министерство «дальневосточного гектара», торговли и пищевой промышленности, юстиции.