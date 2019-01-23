Последствия «шатдауна»: у ФБР нет средств даже на бумагу — СМИ

Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Федеральное бюро расследований США (ФБР) испытывает проблемы из-за объявленной в декабре приостановки работы правительства страны. У ФБР нет средств на оплату информаторов, покупку нелегальных наркотиков для проведения операций и даже копировальной бумаги, передает немецкий канал n-tv 23 января.

Продолжающийся уже целый месяц «шатдаун» серьезно ограничил работу ФБР. Сотрудники пожаловались на проблемы анонимно, сообщил американским средствам массовой информации глава профессиональной Ассоциации агентов ФБР (FBIAA) Том ОʼКоннор.

Поскольку сведения от информаторов не оплачиваются, существует риск навсегда потерять предоставляемую ими информацию. Представители ФБР жалуются на отсутствие средств на проведение ДНК-анализов, замену автомобильных покрышек и даже на покупку бумаги.

По словам О'Коннора, каждый новый день «шатдауна», когда продолжается заморозка бюджета, порождает новые «оперативные препятствия» для ФБР. Это увеличивает ущерб для контрразведывательной и антитеррористической деятельности службы по всему миру.

Большинство из 13 тыс. агентов ФБР продолжают работу, несмотря на невыплату жалованья. Две недели назад FBIAA назвала подобную ситуацию неприемлемой.

Как сообщало ИА REGNUM, «шатдаун» был объявлен 22 декабря 2018 года из-за спора между президентом США Дональдом Трампом и конгрессом. Трамп требует от конгресса выделить из бюджета страны $5,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на что демократы не дают согласия.