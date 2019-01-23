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Сирия не исключила симметричного ответа на атаку Израиля

Политика

В результате атаки ВВС Израиля по территории Сирии погибли четверо военных

Дамаск, 23 января 2019, 07:21 — REGNUM  Дамаск может нанести удар по аэропорту Тель-Авива. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель арабской республики в Организации Объединённых Наций Башар аль-Джаафари.

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Право симметрично атаковать израильские ВВС Сирия оставляет за собой, в случае если Совет Безопасности не примет мер в связи с ударами Израиля по территории Сирии и не прекратит агрессию, сообщает сирийское агентство SANA.

«Настало время Совету Безопасности принять меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на сирийские территории», — заявил постпред.

Башар аль-Джаафари также обвинил некоторых постоянных членов СБ ООН в покровительстве, которое они оказывают Израилю.

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Как сообщало ИА REGNUM, израильская авиация в ночь на 21 января атаковала территорию Сирии, на которой находились оружейные склады Ирана, а также лагерь Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По заявлению армии Израиля, авиаудар был нанесён в ответ на ракетную атаку Ирана. Выпущенная с сирийской территории ракета была перехвачена система противовоздушной обороны страны «Железный купол» над Голанскими высотами.

По данным Минобороны РФ, в результате израильского удара погибли четверо сирийских военных.

Предыдущая израильская атака была проведена в ночь на 12 января, в результате были повреждены склад в аэропорту Дамаска и несколько самолётов.

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