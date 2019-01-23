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Внучка Сальвадора Альенде и президент палаты депутатов Чили посетит Китай

Политика

Визит продлится с 24 по 30 января

Пекин, 23 января 2019, 06:50 — REGNUM  Президент палаты депутатов Чили посетит Китай в конце января текущего года, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

Как сообщает издание, президент палаты депутатов Чили Майя Фернандес Альенде посетит Китай с 24 по 30 января. Альенде осуществит свой визит по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая Ли Чжаньшу. Подробности визита не сообщаются.

Отметим, что Майя Фернаднес Альенде Алехандра является самой младшей внучкой бывшего чилийского лидера Сальвадора Альенде. Она является активным деятелем Социалистической партии Чили, биологом, ветеринарным медиком.

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Политика Китая
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