Среда, 23 Января 2019 года
05:51:53 МСК

Все правительственные сайты Внутренней Монголии Китая стали двуязычными

Политика

Все они находятся под централизованным обслуживанием и включают теперь новые внутренние ссылки и гиды по имеющимся услугам, а также ссылки на сайты других ведомств

Хух-Хото, Китай, 23 января 2019, 05:51 — REGNUM  Автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая начал предоставлять услуги двуязычного доступа к правительственным сайтам на всех уровнях, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

В регионе были сверстаны все страницы административных институтов на двух языках: китайском и монгольском с целью облегчения к ним доступа местных жителей, сообщили в генеральной канцелярии местного правительства.

Создание вебсайтов началось еще в 2017 года. Все они находятся под централизованным обслуживанием и включают теперь новые внутренние ссылки и гиды по имеющимся услугам, а также ссылки на сайты других ведомств.

Запуск вебсайтов, как ожидается, поможет говорящих на монгольском местным жителям получить доступ ко всем общественным службам, а также помочь правительству улучшить качество предоставляемых услуг.

Напомним, что в Китае проживает более 6,5 млн человек, принадлежащих монгольской этической группе. Преимущественно они сконцентрированы во Внутренней Монголии, провинциях Ляонин, Ганьсу, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Цинхае. Более 2 млн этнических монголов в Китае говорят на родном для них языке.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Китая занялись защитой древних текстов трех малочисленных народов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить