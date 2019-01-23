Все правительственные сайты Внутренней Монголии Китая стали двуязычными

Хух-Хото, Китай, , 05:51 — REGNUM Автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая начал предоставлять услуги двуязычного доступа к правительственным сайтам на всех уровнях, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

В регионе были сверстаны все страницы административных институтов на двух языках: китайском и монгольском с целью облегчения к ним доступа местных жителей, сообщили в генеральной канцелярии местного правительства.

Создание вебсайтов началось еще в 2017 года. Все они находятся под централизованным обслуживанием и включают теперь новые внутренние ссылки и гиды по имеющимся услугам, а также ссылки на сайты других ведомств.

Запуск вебсайтов, как ожидается, поможет говорящих на монгольском местным жителям получить доступ ко всем общественным службам, а также помочь правительству улучшить качество предоставляемых услуг.

Напомним, что в Китае проживает более 6,5 млн человек, принадлежащих монгольской этической группе. Преимущественно они сконцентрированы во Внутренней Монголии, провинциях Ляонин, Ганьсу, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Цинхае. Более 2 млн этнических монголов в Китае говорят на родном для них языке.

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