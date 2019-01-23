Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о санкциях

Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила заокнопроект о введении санкций за помощь Сирии. Ход голосования транслировался на официальном сайте конгресса.

Законопроект был представлен членом Демпартии США Элиотом Энгелом. Он предусматривает ряд санкций против сирийского правительства и тех, кто взаимодействует с ним.

Законопроект предполагает введение санкций против зарубежных физических лиц и организаций, которые «сознательно» оказывают помощь правительству Сирии, и связанных с ним организациям. Теперь документ поступит на рассмотрение сената.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее этот законопроект был заблокирован трижды в Палате представителей — 14, 10 и 8 января. Представители Демократической партии США отказывались голосовать за законопроекты, которые не связаны с прекращением временной приостановки работы правительства и государственных учреждений в Соединенных Штатах из-за отсутствия бюджета на 2019 финансовый год.

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