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Французский писатель назвал Крым российским

Политика

Упоминаний Украины во время Крымской войны писатель не обнаружил

Париж, 23 января 2019, 05:47 — REGNUM  Французский писатель Патрик Бессон в своей статье для журнала Le Point рассказал, почему считает Крым территорией Российской Федерации.

По его словам, в учебниках истории, в произведениях русских писателей Льва Толстого и Антона Чехова нет упоминаний об Украине, когда идет речь о Крымской войне 1853−1856 годов. И даже, по его словам, не было никакого намека на «гипотетический флот Украины», который располагался в Крыму. Он добавил, что вообще не смог найти никакой информации о связях Крымского полуострова с Украиной в тот временной промежуток.

Бессон подчеркнул, что во время войны Крым и Севастополь защищали именно русские солдаты. И в окончании статьи Бессон отметил, что Украина не была стороной в подписании Парижского мирного договора от 30 марта 1856, положившего конец Крымской войне.

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Воссоединение Крыма с Россией
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