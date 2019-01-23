Французский писатель назвал Крым российским

Париж, , 05:47 — REGNUM Французский писатель Патрик Бессон в своей статье для журнала Le Point рассказал, почему считает Крым территорией Российской Федерации.

По его словам, в учебниках истории, в произведениях русских писателей Льва Толстого и Антона Чехова нет упоминаний об Украине, когда идет речь о Крымской войне 1853−1856 годов. И даже, по его словам, не было никакого намека на «гипотетический флот Украины», который располагался в Крыму. Он добавил, что вообще не смог найти никакой информации о связях Крымского полуострова с Украиной в тот временной промежуток.

Бессон подчеркнул, что во время войны Крым и Севастополь защищали именно русские солдаты. И в окончании статьи Бессон отметил, что Украина не была стороной в подписании Парижского мирного договора от 30 марта 1856, положившего конец Крымской войне.