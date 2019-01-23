США «переобулись»: предварительных торговых переговоров с Китаем не будет

Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Предварительные торговые китайско-американские переговоры отменены по решению администрации Соединенных Штатов, пишет Financial Times.

Уточняется, что в 23−25 января в США должна была пройти встреча в рамках подготовки к торговым переговорам, намеченным на последние числа месяца. В Штаты собираются приехать китайские представители Ляо Минь (заместитель министра финансов Китая) и Ван Шоувэнь (заместителя министра коммерции Китая).

Причина отмены предварительного этапа переговоров заключается, как сообщает газета, в слабом прогрессе «структурных» реформ в экономике Китая, а также в вопросах «принудительной» передачи технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай сам довел свою экономику до плохих результатов, вступив в торговую войну с Соединенными Штатами. По его словам, Пекину пора решиться на «реальную сделку», а не «ходить кругами».

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