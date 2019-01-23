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Британские пограничники предупредили об угрозах при «жестком Brexit»

Политика

Они останутся без доступа к европейским базам данных

Лондон, 23 января 2019, 04:40 — REGNUM  В случае выхода Великобритании из состава ЕС без заключения соглашения могут возникнуть транспортные проблемы и угрозы безопасности страны, говорится в докладе Пограничной службы Соединенного Королевства, сообщает Sky News.

Согласно докладу, в случае «жесткого Brexit» пограничники утратят доступ к ряду важной для их работы информации и баз данных Евросоюза, что может снизить уровень безопасности границ. Им придется использовать базы данных Интерпола вместо Шенгенской информационной системы.

Отмечается, что сотрудники погранслужбы больше не смогут отличать давно живущих и работающих в Великобритании граждан ЕС от только приехавших на территорию страны.

Также британские граждане, выезжающие в страны Евросоюза, не смогут пользоваться коридорами для владельцев электронных паспортов, что может вызвать длинные очереди на паспортном контроле в аэропортах. Также гражданам ЕС при поездках в Великобританию придется пользоваться «красным коридором» при ввозе ряда товаров в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным соцопроса, проведенного газетой The Guardian, около 28% граждан Великобритании выступают за выход страны из состава Евросоюза без какого-либо соглашения. Еще 24% хотят повторного референдума, а 8% респондентов считают, что британский премьер-министр Тереза Мэй должна продолжать продвигать свой проект соглашения в парламенте.

Читайте ранее в этом сюжете: 28% жителей Великобритании выступают за Brexit без соглашения — опрос

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Выход Великобритании из Евросоюза
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