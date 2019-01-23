Нацразведка США обвинила Россию и Китай в покушении на демократию

Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Обвинения в адрес России и Китая фигурируют в новой стратегии национальной разведки США, сообщает Bloomberg.

В своей новой стратегии директор американской нацразведки Дэниел Коутс указал, что Москва старается нарастить свое влияние на мировые процессы, и это может «вступить в противоречие с целями и приоритетами Соединенных Штатов во многих регионах».

Коутс, называя Москву и Пекин «традиционными соперниками», подчеркивает, что России и Китаю выгодно «ослабление международного порядка, сложившегося после Второй мировой войны». По его словам, обе страны стараются снизить «роль западных демократических идеалов».

Кроме того, как считает американец, обе страны предпринимают усилия для влияния на мировую экономику, стараются ослабить «эффективность» Штатов на военном поприще, тем самым якобы снижая «общую безопасность».

При этом Коутс считает, что с Китаем по ряду вопросов нужно продолжать диалог, хотя Пекин и старается добиться первенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в докладе Национального центра воздушной и космической разведки Соединенных Штатов сказано, что за 20 лет Китай и Россия «развивали технологии, которые разрушили преимущество США» в космосе.

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