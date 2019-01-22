Ван Цишань посетил с визитом Швейцарию

Берн, , 22:53 — REGNUM С визитом в Швейцарии побывал заместитель Председателя КНР Ван Цишань, который посетил эту страну по приглашению ее президента Ули Маурера, сообщает 22 января Синьхуа.

В ходе переговоров Ван Цишань отметил и высоко оценил постоянное укрепление двустороннего сотрудничества, политического взаимодоверия и дружбы народов двух стран. Швейцария одной из первых признала КНР и сегодня стоит впереди многих других европейских стран по уровню развития отношений с официальным Пекином.

В рамках визита прошла Конференция инноваций предприятий Китая и Швейцарии; подчеркнув, что Швейцария является одной из наиболее развитых в инновационном отношении стран мира, китайский гость охарактеризовал новаторство яркой особенностью двусторонних отношений.

В ответном слове швейцарский президент подчеркнул дружественный характер отношений, высокую интенсивность государственных обменов и глубокое уважение, которое народ Швейцарии питает к истории и культуре Китая, темпам его развития. Отдельное внимание было посвящено участию Альпийской республики в китайской инициативе «Пояса и пути».