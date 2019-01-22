Новый вызов: «Помимо запроса на обновление появился запрос и на объяснения»

Москва, , 21:47 — REGNUM Граждане России, представители различных политико-экономических групп в регионах всё чаще сталкиваются с проблемой интерпретации решений региональной власти и федерального центра. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 января заявил политический консультант Пётр Ханас на двадцать втором заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM, комментируя шестой ежегодный интегрированный рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в 2018 году.

«Наряду с запросами на обновление в ряде регионов, особенно в выборах, а он мощно сформирован, в этих же регионах мощно сформирован и запрос на объяснение. Местные жители, представители местных политико-экономических групп говорят, что действия региональных властей им непонятны», — заявил Ханас.

«Они что-то делают, они как-то принимают решение, но непонятно, почему они это делают и что лежит в основе мотивации их решений», — указал он.

Ровно та же самая проблема поднимается сейчас уже и на уровень федеральный. Спор по поводу списания долгов в Чечне отражает эту проблему, полагает политолог.

«Есть запрос: объясните нам, пожалуйста, почему вы принимаете такое решение. И этот запрос на объяснение, запрос на диалог между обществом и властью, между федеральным центром и региональными структурами — эти межсубъектные связи требуют объяснения и понимания», — пояснил он.

По его словам, до недавних пор главы регионов практически не давали обратной связи с составителями рейтингов губернаторов — обычно до последнего времени они начинали либо оправдываться, либо обвинять исследователей в необъективности. Теперь же актуализация «запроса на объяснение» потребует выработки принципиально нового формата взаимодействия между центром и регионами, в том числе и на экспертном уровне, полагает он.

«Я считаю, это один из вызовов, которые главам регионов предстоит решать в 2019 году. И тот, кто успешно справится с этой задачей, будет успешен и в региональном управлении», — подчеркнул Ханас.

Напомним, что Заводской районный суд города Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность за газ жителей Чечни в размере более 9 млрд рублей. По примеру Чечни аналогичные просьбы стали выдвигать и другие регионы.