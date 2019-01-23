В Госдуме обсудят перспективы в строительстве и новации в ЖКХ

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 23 января, в Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы Минстроя Владимиром Якушевым, сообщает ИА REGNUM. У депутатов Госдумы накопилось много вопросов к главе министерства по строительству и ЖКХ.

Основной темой отчета станет вопрос о реализации государственной политики в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, речь также пойдет о перспективах развития жилищного строительства и ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Кроме того, предполагается, что парламентарии не обойдут внимание проблемы, связанные с ветхим и аварийным жильем, работой Фонда ЖКХ, не останется в стороне тема защиты прав участников долевого строительства. Особе внимание законодатель уделит безопасности многоквартирных домов, в которых есть природный газ.

В Госдуме уже говорят о том, что после взрыва в многоквартирном доме в Магнитогорске совместно с Минстроем прорабатывается вопрос обеспечения безопасности эксплуатации газового оборудования. Так, ко второму чтению готовится законопроект, который позволит организациям, отвечающим за обслуживание газовых счетчиков, получить доступ во все квартиры домов, что на сегодняшний день является одним из препятствий для их работы.

Ожидается, что депутаты не обойдут вниманием прецедент списания долгов Чечни за газ. Примеру региона последовали и другие субъекты РФ, где также выступили за прощение долгов. В Госдуме между тем депутаты оппозиционных фракций выступили за всеобщую «газовую амнистию», звучали предложения вообще отказаться от взимания платы за использования электричества и газа, причем речь шла как о предприятиях, так и о физлицах.

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