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Моралес отметил 13-ю годовщину прихода к власти в Боливии

Политика

Президент Боливии готов баллотироваться на новый срок

Ла-Пас, 22 января 2019, 22:15 — REGNUM  Президент Боливии Эво Моралес отметил 13-летие прихода к власти в стране, 22 января передает агентство Associated Press.

Выступая в Национальном собрании, президент Моралес заявил, что готов баллотироваться на новый, четвертый срок, в октябре 2019 года. Моралес был избран президентом Боливии в 2005 году и был переизбран в 2009 и 2014 годах.

Напомним, в 2018 году Конституционный суд Боливии отклонил поддержанную на референдуме поправку в избирательное законодательство, которая ввела бы в стране запрет на занятие президентского поста более двух сроков подряд.

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