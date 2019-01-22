Новгородские коммунисты вышли на пикеты против реформы здравоохранения

Великий Новгород, , 21:07 — REGNUM Представители Новгородского регионального отделения КПРФ сегодня, 22 января, провели ряд одиночных пикетов против оптимизации в новгородской медицине. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отделения партии, пикеты состоялись в Великом Новгороде, Холме, Боровичах и Демянске.

В Великом Новгороде к зданию регионального правительства коммунисты вышли с плакатами «Ваши реформы лишают нас жизни» и «Бездарную власть в отставку!».

«Новгородцы возмущены проводимыми в регионе реформами — в частности, медицинской. А именно: оптимизацией в новгородском здравоохранении», — пояснили организаторы пикетов.

Протест вызвало решение регионального минздрава о закрытии круглосуточного стационара в Шимской ЦРБ и другие реформы.

До конца недели представители КПРФ намерены провести пикеты в Парфино, где с 1 апреля 2019 года планируется закрытие круглосуточного стационара Парфинской ЦРБ, а также в Окуловке и Хвойной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Шимске 10 января местные жители, протестуя против закрытия круглосуточного стационара местной больницы, на время перекрыли трассу Великий Новгород — Псков, проходящую по территории районного центра. Новгородское региональное отделение партии «Яблоко» намерено провести здесь митинг в защиту прав граждан на доступное и качественное здравоохранение — акция намечена на 26 января и согласована районными властями. На митинг намерена приехать председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова.

Отметим, что сегодня, 22 января, в Новгородской областной думе состоялся круглый стол по вопросам здравоохранения, инициированный депутатами в связи с большим количеством обращений граждан. На вопросы депутатов отвечала заместитель губернатора Новгородской области Ольга Колотилова. По её словам, показатели смертности в области снижаются, но все ещё остаются выше средних по стране.

Для улучшения качества медицинского обслуживания в Новгородской области предполагается открытие дополнительных центров сосудистой хирургии в Старой Руссе и Боровичах, будет продолжена работа по ранней диагностике заболеваний. По словам Колотиловой, в 2019 году в районах области установят 20 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), в регионе работают семь передвижных ФАПов.

Читайте ранее в этом сюжете: Противники оптимизации больницы в Новгородской области перекрыли дорогу