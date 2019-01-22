Помощник госсекретаря США, отвечавший за Европу и Евразию, ушел в отставку

Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Американский дипломат, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл подал в отставку. Об этом сегодня, 22 января, пишет центральная американская газета The Washington Post, ознакомившаяся с заявлением дипломата об увольнении.

Заявление об отставке Митчелл подал государственному секретаря Майку Помпео ещё 4 января. Последним рабочим днём Уэсс в Госдепартаменте будет 15 февраля.

Решение уволится Уэсс Митчелл объясняет как личными, так и профессиональными причинами. Дипломат пояснил, в тот момент, когда республиканская администрация Дональда Трампа завершает свой второй год работы, он сам чувствует, что выполнил все, что намеревался сделать на этой должности. В частности, он имеет в виду разработку европейской стратегии США и помощь госсекретарю Помпео после того, как был уволен его предшественник Рекс Тиллерсон.

В связи с этим Митчелл решил больше времени проводить с семьей.

В Госдепе уже подтвердили эту информацию. Заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Роберт Палладино заявил, что исполнять обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии будет Элизабет Миллард. Она была первым заместителем Митчелла.

Помпео в свою очередь высоко оценил работу Митчелла и пожал ему, его супруге и двум маленьким детям счастья.

Стоит отметить, что в этой должности Митчелл работал с сентября 2017 года. В частности, он отвечал за отношения с Россией и Украиной.