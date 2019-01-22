«Запрос на технократов исчез»: Центру нужны новые подходы к регионам?

Москва, , 21:05 — REGNUM Политика назначения так называемых «технократов» на должности глав регионов в скором времени окончательно себя исчерпает. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 января заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко на двадцать втором заседании Экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM, комментируя шестой ежегодного интегрированный рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в 2018 году.

«Политика федерального центра в регионах исходила из того, что есть региональные элиты той или иной степени лояльности, которые нужно так или иначе «построить». Был придуман такой субъект, как губернатор-технократ — он совершенно безлик, сер, совершенно ничем ни от кого не отличается, но при этом является солдатом партии, правительства, который исполняет то, что ему сказали», — заявил Бондаренко.

До определённого момента такая модель была удобной и успешно работала. Однако бесконечно работать в соответствии с такой логикой федеральный центр не сможет, считает политолог.

«Сейчас мы уже находимся в ситуации, когда скоро совсем старых губернаторов не останется. Мне очень интересно, чем будет заниматься уважаемый федеральный центр в борьбе с региональными элитами? Где-то региональные элиты удалось зачистить, где-то, как в Сибири, например, региональные элиты как были сильны, так и будут сильны, никто с ними ничего не сделает. Просто уже и запрос на губернаторов-технократов, мягко говоря, спал — никак это социальное напряжение больше не снимает, да и некоторые из них (технократов) находятся в состоянии, близком к банкротству», — указал политолог.

Такая ситуация сложилась, например, у главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, который «вскоре может потерять всё», считает эксперт.

«Насколько я знаю, в Севастополе к его команде очень критично относятся. Как мы понимаем, в этом году там выборы в законодательное собрание, а этот регион особенно важен, как и Крым. И позиции правящей партии там будут архиважны. Проблема есть, никто эту проблему не решает, а времени остаётся всё меньше», — пояснил эксперт.

По его мнению, также высока вероятность проблем у глав субъектов в Крыму, Санкт-Петербурге и Москве.

22 января в пресс-центре REGNUM состоялось двадцать второе заседание Экспертного клуба «Регион» по теме «Эффективность региональной власти в 2018 году». Эксперты обсудили лучшие и худшие управленческие практики и долгосрочную динамику качества управления в регионах.