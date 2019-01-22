Грузия: а судьи кто?

Андро Малкин, , 21:40 — REGNUM

Вопрос: «А судьи кто?» особенно актуален для Грузии сегодня, но, впрочем, актуальным он был всегда, и проводимые уже много лет при поддержке всевозможных западных партнеров и неправительственных международных организаций реформы, судя по всему, особо ощутимого результата не принесли. Чувство несправедливости в отношении правосудия как было, так и осталось. Но раньше его выражала одна часть населения и политического спектра, а сегодня — другая. А причина в чем? Оказывается, что причина в судьях. Тех самых, которые были взращены в недрах системы грузинского правосудия и воспитаны по законам, царящим в этой системе. Многие из них работали в этой системе и при Шеварднадзе, и при Саакашвили, и продолжают работать сегодня. Со многими связаны решения и приговоры, вызвавшие возмущение и негодование общества. Но, видимо, системе правосудия такие люди нужны, и они остаются в системе.

Протест, который вызвали в грузинском обществе и, как ни удивительно, в оппозиционном спектре кандидатуры судей Верховного суда, возымел свои результаты. Протест со стороны оппозиции был удивителен прежде всего потому, что возбудившие наибольшее недовольство кандидаты были абсолютно приемлемы для нынешних лидеров оппозиции в тот период, когда их партия держала бразды правления Грузией в своих руках. Речь идет именно о «Едином национальном движении», так как оно сегодня составляет так называемое «ядро» оппозиции и вокруг него группируются всевозможные мелкие партии и общественно-политические образования, и примером такой группировки «оппозиционных сил» стали недавние президентские выборы, когда вокруг ЕНД объединились ее соратники и сателлиты.

Несколько кандидатов, которые оказались категорически неприемлемыми для этой оппозиции, были действующими судьями в период правления «Единого национального движения» и выносили «нужные» тогдашней власти приговоры. Тогда они были нужны. А сегодня лидеры ЕНД уже в роли оппозиции обвиняют «правительство Иванишвили» в том, что оно собирается назначить в Верховный суд послушных исполнителей своей воли, чтобы те выносили «нужные Иванишвили решения». При этом, как видно, руководствуются исключительно собственным «горьким опытом».

Разразившийся в обществе протест затронул и ряды правящей партии «Грузинская мечта», точнее, ее «законодательного крыла», депутатского корпуса, в котором из-за этого вопроса наметился явный раскол. Соответственно развитию событий партия сконцентрировалась вокруг заявления председателя партии Бидзины Иванишвили и приостановила обсуждение спорных кандидатур будущих судей Верховного суда, которые в случае утверждения их парламентом должны были занять эти должности «навечно», «до конца дней своих»…

А судьи что? У них, как выяснилось, тоже появилось чувство протеста и собственного достоинства, и все 10 кандидатов распространили заявление, в котором потребовали отзыва своих кандидатур из парламента.

«Обществу известно, что Верховный совет юстиции решением от 24 декабря 2018 года представил парламенту Грузии наши кандидатуры на избрание на должности судей Верховного суда. Верховный совет юстиции, руководствуясь присвоенными ему Конституцией Грузии полномочиями… и с полным соблюдением законодательства, представил в Верховный суд Грузии 10 кандидатов, большинство которых назначены бессрочными судьями в судебной системе. Этот вопрос вызвал нездоровый ажиотаж, в том числе в парламенте Грузии, и были высказаны мнения о том, что необходимо установить процедуры и критерии отбора судей Верховного суда и после этого в новом порядке номинировать кандидатов. К сожалению, одновременно часто имели место неэтичные и оскорбительные высказывания в адрес представленных кандидатов, что позднее искусственно переросло в беспрецедентную кампанию давления на судебную власть, в ходе которой уже прямо звучат призывы к роспуску Верховного совета юстиции и изгнанию из системы неприемлемых судей», — говорится в заявлении, которое подписали все 10 оскорбленных такой кампанией кандидатов.

Свое решение они объяснили тем, что не желают дать определенным лицам возможность использовать создавшуюся ситуацию для собственных политических целей и нанести еще больший урон авторитету судебной власти.

«Принимая во внимание то, что законодательство Грузии не предусматривает возможность отзыва представленных Верховным советом юстиции кандидатов, исходя из всего вышесказанного и с целью предотвращения нездоровых спекуляций призываем парламент Грузии не давать ход обсуждению наших кандидатур», — сказано в заявлении.

Казалось бы, выход найден. И те, кто выражал протест против представленных кандидатов, добились своего. Но оказалось, что не все в грузинской реальности так просто.

На фоне заявления «неприемлемых» кандидатов прозвучали новые призывы — к роспуску Верховного совета юстиции и полной смене его состава.

Лидеры «Европейской Грузии», бывшие соратники экс-президента Михаила Саакашвили, назвали это заявление «тактическим ходом и политической сделкой» и призвали сделать радикальные шаги к полному оздоровлению судебной системы.

В беседе с журналистами член «Европейской Грузии» Ираклий Абесадзе заявил, что достигнута лишь частичная победа и для доведения начатого дела до конца нужно полностью задействовать в судебной системе институт присяжных заседателей, а для успешной реформы пригласить в Грузию зарубежных судей. По его мнению, это помешает нынешней власти сохранить контроль над судебной системой.

Еще один оппонент нынешней власти, который в свое время выступал и оппонентом правительства Михаила Саакашвили, журналист Александр Элисашвили, учредитель и лидер «Гражданского движения», заявление «несостоявшихся судей» никакой победой не считает и опасается, что подобными заявлениями и действиями правительство Грузии пытается ввести общество в заблуждение, а в конечном итоге опять проведет нужное ему решение. Единственным выходом из создавшейся ситуации Элисашвили считает роспуск всего состава Верховного совета юстиции.

«Никакая это не победа. Однажды нас уже обманули, когда ушел в отставку Шотадзе (бывший главный прокурор, подавший в отставку на фоне акции протеста, устроенной отцом убитого 16-летнего школьника Зазой Саралидзе), и получили еще худшего, чем Шотадзе. Чтобы не заниматься самообманом и не давать пускать себе пыль в глаза, эту борьбу мы должны довести до конца. А концом будет роспуск всего состава Высшего совета юстиции», — подчеркнул Элисашвили.

Что касается правящей партии, ее лидеры говорят о необходимости определения новых критериев отбора кандидатов в судьи и собираются обсудить этот вопрос на заседании парламентского большинства, которое назначено на 24 января.

Правда, круг тем, которые будут рассмотрены на этом заседании, достаточно широк, о чем сообщил журналистам лидер большинства Арчил Талаквадзе, но в числе самых важных вопросов он также назвал выборы судей и протекающие в судебной системе процессы. На этом заседании будет присутствовать и учредитель и председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, поэтому можно ожидать, что после заседания лидеры партии сделают более определенные заявления, в том числе и по волнующему всех вопросу: а судьи кто?