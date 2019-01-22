«Так и не началась»: Реновация взяла паузу ради выборов в Мосгордуму?

Москва, , 20:50 — REGNUM Реновация в Москве негласно приостановлена ради того, чтобы не осложнять выборы в Московскую городскую думу в 2019 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 января заявил главный редактор ИА «Моссовет» Юрий Загребной на двадцать втором заседании Экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM, комментируя шестой ежегодного интегрированный рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в 2018 году.

«Казалось бы, в Москве протестных настроений сейчас нет после истории с реновацией. По сути-то реновация так и не началась — прошла законодательная фаза оформления этой реновации, начало проектов и планировалось, что буквально с февраля начнутся слушания по реновации — по тем объектам, которые должны входить в этом году», — заявил Загребной.

«У меня такое ощущение, что пока выборы не пройдут, эти работы не начнутся», — подчеркнул он.

Даже несмотря на это, выборы в Москве в 2019 году простыми не будут, уверен политолог.

«Одна из причин — нету партийных списков в Москве, есть только округа. Чуть ли не единственный регион остался. Но получая плюсы от этой ситуации, чем дальше, тем больше мы имеем всё больше минусов. На мой взгляд, у нас нет городского парламента, который мог бы при необходимости быть и «защитой от дурака», и выпускным клапаном, чтобы протесты не выходили на улицу», — отметил Загребной.

В свою очередь, политолог Максим Жаров отметил, что на предвыборную ситуацию всё равно накладывается волна массовых фальсификаций подписей по проектам застройки в ряде районов столицы. Несмотря на то, что эти сюжеты редко освещаются в крупных СМИ, число конфликтов весьма велико и наверняка серьёзно повлияет на исход выборов.

«В нашем районе таких точек напряжения сейчас порядка пяти. Это только один район. Истории о сносе дома купца Булошникова уходят наверх благодароя участию того же Владимира Познера. Истории же такие, о которых я рассказал, есть во множестве практически в каждом московском районе. Поэтому выборы в Мосгордуму будут очень сложными и станут серьёзным вызовом для федерального центра», — указал Жаров.

22 января в пресс-центре REGNUM состоялось двадцать второе заседание Экспертного клуба «Регион» по теме «Эффективность региональной власти в 2018 году». Эксперты обсудили лучшие и худшие управленческие практики и долгосрочную динамику качества управления в регионах.