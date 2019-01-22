Конфликт интересов: в Челябинской области уволена крупная чиновница

Челябинск, , 20:46 — REGNUM В Челябинской области уволена заместитель начальника региональной жилищной инспекции Ирина Гончарова. Постановление № 11 от 21 января опубликовано на официальном портале губернатора региона.

Глава области Борис Дубровский постановил уволить чиновницу 22 января с государственной гражданской службы. Служебный контракт с ней расторгнут.

Основанием для такой меры стало непринятие госслужащим «мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является». Оказалось, что среди организаций, деятельность которых отслеживала Гончарова, имелись те, что возглавляет её родственник. Конфликт интересов был выявлен в ходе служебной проверки.