El Mundo: Брексит может оставить на земле до 5 миллионов авиапассажиров

Мадрид, , 20:45 — REGNUM Все авиакомпании, работающие в Соединенном Королевстве, делают ставку на то, что соглашение между Великобританией и Евросоюзом насчет Брексита всё-таки будет. В противном случае недостаточное информирование пассажиров и создание новых маршрутов на 2019 год (не гарантированных, если дело дойдет до отказа от договоренностей) могут оставить на земле до 5 миллионов пассажиров, желающих переместиться на континент, сообщает испанское издание El Mundo.

British Airways, Ryanair, EasyJet, Jet2 — никто из них не объяснил своим клиентам, что может произойти, если в конечном итоге 29 марта воплотится в жизнь худший из возможных сценариев. Да, Европейский союз пообещал, что все авиамаршруты, которые функционировали в течение прошлого года, будут работать в обычном режиме, чтобы избежать коллапса, означающего блокировку одной из воздушных артерий Европы. Однако авиакомпании предпочли запланировать новые рейсы, чтобы удовлетворить высокий спрос — при этом зная, что покупатели могут в итоге остаться без полетов.

В настоящий момент Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выступила против этих компаний, обвиняя их в непредоставлении корректной информации порядка 5 миллионам путешественников, оказавшихся в зоне риска. «Отсутствие оповещений пассажиров о том, что может случиться — явление тревожное», — приводит The Times слова Рори Боланда, редактора Which? Travel (одного из основных изданий о путешествиях Соединенного Королевства).

Из всех авиакомпаний, осуществляющих рейсы между континентом и Британией, только венгерская Wizz Air попыталась оповестить клиентов о рисках, которые влечет за собой Брексит без соглашения. Например, чтобы совершать путешествия из Соединенного Королевства в Европу и наоборот, может потребоваться паспорт, срок действия которого не истекает в течение ближайших 6 месяцев.

В свою очередь, Международная ассоциация аэропортов уже заверила, что ограничение числа маршрутов, соединяющих ЕС и Великобританию, «в конечном счете приведет к потере 93 000 новых рейсов и около 20 миллионов пассажиров».

В Международной ассоциации авиапассажиров (IAPA) происходящее рассматривают как «огромный шаг назад для всех европейских потребителей» и просят о скорейшем заключении соглашения, чтобы у сектора было как можно больше времени на реорганизацию.

«Тот факт, что нынешний уровень воздушного трафика будет под защитой, даже если мы придем к сценарию «жесткого Брексита» — новость хорошая. Но с учетом всего двух месяцев, остающихся до выхода Соединенного Королевства из ЕС, не должно быть такого, чтобы авиакомпании до сих пор точно не знали, к какому типу Брексита им готовиться», — заявил генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.

В том случае, если Великобритания покинет Евросоюз без договоренностей, и 5 миллионов пассажиров столкнутся с аннулированием своих рейсов, у них будет право требовать возмещения полной стоимости билетов, уточняет El Mundo.