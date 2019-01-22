Липецкого депутата арестовали по обвинению в обмане дольщиков

Липецк, , 19:57 — REGNUM В Липецкой области бывшему гендиректору ОАО «Эксстроймаш» предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве при строительстве домов по договорам долевого участия. Как сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ, потерпевшими по уголовному делу уже признаны более 1700 обманутых дольщиков, на имущество компании стоимостью более 200 миллионов рублей наложен арест.

По версии следствия, обвиняемый с 2011 года являлся генеральным директором строительной организации ОАО «Эксстроймаш» и распоряжался имуществом и денежными средствами на балансе и счетах общества. С 2014 по 2017 год он похитил денежные средств организации, среди которых были и деньги участников долевого строительства, и распорядился ими по собственному усмотрению. Из-за этого дома в микрорайоне «Европейский», которые должны были сдать в эксплуатацию ещё в 2017 году, до сих пор не достроены.

Бывшему гендиректору предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Обвиняемый задержан, следствие решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Согласно данным официального сайта Липецкого городского совета, с 2011 по 2017 год генеральным директором ОАО «Эксстроймаш» был депутат «Единой России» Сергей Тонких. С 2016 года по настоящее время он занимает пост генерального директора ООО «Липецкое дорожно-строительное предприятие №1». В горсовете работает в составе постоянных комиссий по бюджету и муниципальной собственности, а также по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике.