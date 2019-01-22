Путин и Абэ подвели итоги своих первых в 2019 году переговоров

Москва, , 19:54 — REGNUM В Кремле завершились переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры длились более трех часов. Лидеры России и Японии заявили, что переговоры прошли в позитивном ключе, деловой и конструктивной атмосфере.

В ходе переговоров Путин и Абэ приоритетное внимание уделили развитию торгово-экономических связей между двумя странами. Российский лидер считает, что вполне возможно увеличить товарооборот между двумя странами в 1,5 раза — до $30 млрд.

Другой немаловажной темой переговоров Путина и Абэ был, конечно же, мирный договор между Россией и Японией. По словам Путина, они подтвердили свою заинтересованность в подписании соглашения.

«Впереди кропотливая работа для выхода на взаимоприемлемое решение», — сказал президент России.

Он также подчеркнул, что условия для мирного договора между Россией и Японией должны быть приемлемы для обеих стран и поддержаны обществом.

В очередной раз Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в заключении соглашения на основании Советско-Японской (Московской) декларации от 1956 года.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал сегодняшние переговоры с Путиным «прекрасным стартом двусторонних отношений» в 2019 году.

Абэ анонсировал, что в феврале 2019 года в Мюнхене состоятся переговоры глав МИД Японии и России по вопросу мирного договора. Затем состоятся переговоры специальных представителей глав России и Японии всё по тому же вопросу.

«Нерешенную 70 лет проблему по заключению мирного договора непросто решить, но мы должны это сделать», — сказал Абэ.