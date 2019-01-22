В Госдуме видят потенциал для разрешения спорных вопросов вокруг Курил

Москва, , 19:53 — REGNUM В Госдуме видят большой потенциал для разрешения спорных вопросов между Россией и Японией, впереди кропотливая работа по подготовке мирного договора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«У нас существует большой потенциал для разрешения спорных вопросов и каждая новая встреча на высшем уровне дает дополнительный позитивный импульс двусторонним связям России и Японии, приближая вероятность заключения мирного договора», — заявил Железняк.

Парламентарий надеется, что негативные внешнеполитические факторы и давление экстремистских сил внутри японского общества не смогут заблокировать переговорный процесс и мировое сообщество с ответственностью и пониманием отнесется к стремлению России и Японии юридически закрепить открытые добрососедские отношения.

«Очевидно, что впереди у России и Японии кропотливая работа над реализацией поставленной главами государств задачи по подготовке к подписанию мирного договора, который необходим для вывода наших отношений на новый уровень», — сказал он.

В России прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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